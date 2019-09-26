Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:15150

В Сумах мошенники прикрываются именем главного налоговика города

В управлении по г.Сумы ГУ ГНС в Сумской области предупреждают: в Сумах действует группа мошенников, главной целью которых является вымогательство средств под именем руководителей-налоговиков.

Начальник управления по г.Сумы Роман Курицкий видит в таких действиях желание скомпрометировать лично его в глазах сумчан, подорвать авторитет и престиж службы, а главное - посеять недоверие и недовольство деятельностью налоговиков.

Схема действий не нова: сумским субъектам предпринимательской деятельности звонит мучжина с мобильного телефона и представляется его именем с последующим перечнем «пожеланий» в денежном эквиваленте.

- Я очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Обращаюсь к сумчанам с просьбой немедленно сообщать о случаях вымогательства денежных средств или совершение иных неправомерных действий, если они звучат от моего имени или от имени моих подчиненных. Не ведитесь на провокации, которые негативно влияют на имидж службы, специалисты которой в экономически непростое время неутомимо наполняют казну государства. Убедительно прошу субъектов хозяйствования быть бдительными и осмотрительными, - обращается г-н Курицкий.

В случае поступления подобной информации просят сообщать в национальную полицию по номеру 102.

Право ГНС Мошенничество Налоговики Роман Курицкий

По тематике

25.10.2019 12:35

На Сумщине мошенники «заработали» 6000 гривен на доверчивости пенсионерки

Злоумышленники сыграли на материнских чувствах, когда сообщили потерпевшей, что ее дочь испортила чужое имущество....

Сумские копы задержали банду мошенников в Полтаве
04.10.2019 17:33

Сумские копы задержали банду мошенников в Полтаве

Полиция Сумщины задержала группу лиц, обоснованно подозреваемых в совершении мошенничеств и разбойных нападений на территории четырех областей Украины...

03.10.2019 15:18

На Сумщине разоблачили банду мошенников-разбойников

На Сумщине разоблачили группу лиц, которые мошенническим путем выманивали у пенсионеров деньги, а также совершили разбойное нападение....

02.10.2019 14:14

Житель Сумщины пострадал от мошенницы-«кредитора»

Попытка взять кредит на лечение через Интернет обернулась для жителя Роменщины потерей собственных сбережений....

26.09.2019 16:29

В Ахтырке «целительницы» обобрали старушку до нитки

Убедив пожилую жительницу Ахтырки в том, что на нее наслана порча, две неизвестные женщины предложили старушке свою помощь. И в...

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Сумчан запрошують на презентацію фільму-дослідження «МИ Є»
Сегодня 08:34
В Сумах мошенники прикрываются именем главного налоговика города
Сегодня 08:15
У Сумах відкриють фотовиставку «Криця в жіночих обладунках»
Сегодня 08:02
В Сумской мэрии просчитывают создание муниципального футбольного клуба
Вчера 21:27
Россия может объявить Богдана Небылицу в розыск
Вчера 17:55
В Сумах судят за еще одно убийство уже осужденного к пожизненному лишению свободы
Вчера 17:32
Сумские студенты разыграли первенство по настольному теннису
Вчера 17:25
На Сумщине поймали 13-летнего веловора
Вчера 17:09
Каким будет стенд сестер Семеренко на Аллее Олимпийской славы
Вчера 17:02
Сумчан призывают сделать прививки от дифтерии
Вчера 16:45
На Сумщине открыли еще один современный ЦПАУ
Вчера 16:13
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.