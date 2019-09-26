В Сумах мошенники прикрываются именем главного налоговика города В управлении по г.Сумы ГУ ГНС в Сумской области предупреждают: в Сумах действует группа мошенников, главной целью которых является вымогательство средств под именем руководителей-налоговиков.

Начальник управления по г.Сумы Роман Курицкий видит в таких действиях желание скомпрометировать лично его в глазах сумчан, подорвать авторитет и престиж службы, а главное - посеять недоверие и недовольство деятельностью налоговиков.

Схема действий не нова: сумским субъектам предпринимательской деятельности звонит мучжина с мобильного телефона и представляется его именем с последующим перечнем «пожеланий» в денежном эквиваленте.

- Я очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Обращаюсь к сумчанам с просьбой немедленно сообщать о случаях вымогательства денежных средств или совершение иных неправомерных действий, если они звучат от моего имени или от имени моих подчиненных. Не ведитесь на провокации, которые негативно влияют на имидж службы, специалисты которой в экономически непростое время неутомимо наполняют казну государства. Убедительно прошу субъектов хозяйствования быть бдительными и осмотрительными, - обращается г-н Курицкий.

В случае поступления подобной информации просят сообщать в национальную полицию по номеру 102.