В Сумской мэрии просчитывают создание муниципального футбольного клуба

Вопрос создания местного футбольного клуба прорабатывается департаментом финансов и отделом по делам молодежи и спорта по поручению городского головы. Такой ответ сегодня предоставила руководитель пресс-службы Сумского горсовета Ольга Семенистая, пишет UA:СУМИ.
Напомним: вчера группа футбольных болельщиков прошлась по улицам города с требованием создать свой футбольный клуб. Свои требования участники шествия также изложили в письме-обращении. Его предлагали подписать всем желающим. По информации организаторов марша, собрали 70 подписей.
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