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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:2746

В Сумской мэрии просчитывают создание муниципального футбольного клуба

Вопрос создания местного футбольного клуба обсуждают в Сумском горсовете.

Вопрос создания местного футбольного клуба прорабатывается департаментом финансов и отделом по делам молодежи и спорта по поручению городского головы. Такой ответ сегодня предоставила руководитель пресс-службы Сумского горсовета Ольга Семенистая, пишет UA:СУМИ.

Напомним: вчера группа футбольных болельщиков прошлась по улицам города с требованием создать свой футбольный клуб. Свои требования участники шествия также изложили в письме-обращении. Его предлагали подписать всем желающим. По информации организаторов марша, собрали 70 подписей.

Спорт МФК Футбол Футбольный клуб

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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