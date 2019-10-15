В Сумской мэрии просчитывают создание муниципального футбольного клуба Вопрос создания местного футбольного клуба обсуждают в Сумском горсовете.

Вопрос создания местного футбольного клуба прорабатывается департаментом финансов и отделом по делам молодежи и спорта по поручению городского головы. Такой ответ сегодня предоставила руководитель пресс-службы Сумского горсовета Ольга Семенистая, пишет UA:СУМИ.

Напомним: вчера группа футбольных болельщиков прошлась по улицам города с требованием создать свой футбольный клуб. Свои требования участники шествия также изложили в письме-обращении. Его предлагали подписать всем желающим. По информации организаторов марша, собрали 70 подписей.