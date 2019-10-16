Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як небажання дратувати Путіна та як страх брати на себе відповідальність Петро Порошенко закликав нову владу продовжити курс на членство в НАТО

Нова українська влада повинна подати чіткий сигнал партерам по НАТО про незмінність курсу на повноцінне членство України в Альянсі. Єдиний спосіб цього досягти – вимагати надання Україні Плану дій щодо членства. Тому «Європейська солідарність» пропонує Голові Верховної Ради та Президенту України підписати звернення до Північно-Атлантичної Ради із наміром України одержати ПДЧ. Про це п’ятий президент України Петро Порошенко заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради.

«Дуже важливо зараз подати сигнал нашим партнерам: нова влада підтримує курс на членство у НАТО, започаткований раніше. Що це є консолідованою позицією - президента, уряду, Верховної Ради України, влади і опозиції. І головне – суспільства, українського народу! Ми просимо ухвалити заяву, де Голову Верховної Ради пропонуємо уповноважити разом з Президентом підписати звернення до Північно-Атлантичної Ради із твердим наміром України отримати ПДЧ», - запропонував лідер «Європейської солідарності».

Петро Порошенко підкреслив, що одержання ПДЧ є головною передумовою набуття повноцінного членства в Північноатлантичному Альянсі: усі 10 країн, які стали членами НАТО у цьому столітті, спочатку виконали План дій щодо членства.

«НАТО це висока політика. Але тут як у буденному житті: щоб вступити до вишу, не достатньо лише здати ЗНО, - треба подати документи. Складно йти до мети, не маючи ані компасу, ані карти, ані підтримки. ПДЧ всі ці знаряддя надає. А от добровільна відмова від ПДЧ виглядає як самозречення перспективи, як небажання дратувати Путіна, як страх брати на себе відповідальність за реалізацію надзвичайно складного питання», - наголосив Петро Порошенко.

Останні п’ять років Україна неухильно рухалась до інтеграції у простір колективної оборони країн Північноатлантичного Договору. Курс на членство в НАТО був закріплений у Конституції, а Петро Порошенко ще минулого року надсилав листа Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про твердий намір отримати ПДЧ. Водночас, суттєво зріс рівень довіри населення – вже 62% українців підтримують вступ до Альянсу, як гарантію безпеки та цілісності України. Історичний прогрес нашої держави у відносинах з Альянсом визнали також всі учасники Парламентської Асамблеї НАТО.

«Тепер - після безвізу, після Угоди про асоціацію, і після Томосу, - ми чуємо: “Все одно нам не дадуть Плану дій щодо членства в НАТО”. Так, не дадуть! Якщо ми самі не поставимо це питання на порядок денний. Хто прагне вирішення питання, знаходить способи. Хто ні – знаходить виправдання», - заявив лідер «Європейської солідарності» з трибуни парламенту.

Як зазаначив аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач «у високій політиці влада повинна проявляти ініціативність, рішучість та наполегливість». На його думку «саме так діяло українське керівництво протягом останніх п’яти років, що принесло історичні досягнення для України».



