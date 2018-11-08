Сумчанам розкажуть, як не потонути під лавиною фейків

Учасники розмови обговорять, як орієнтуватись у сучасних медіа та обирати ті, що варті довіри. Дискутуватимуть про інформаційну гігієну, вміння критично оцінювати новини. Говоритимуть про те, чому так легко потрапити на гачок маніпуляцій та фейків, чому цим грішать навіть, здавалося б, авторитетні ЗМІ, та як убезпечити себе від дезінформації.
Учасники дискусії:
Зураб Аласанія – голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України;
Зоя Казанжи – медіаекспертка, письменниця;
Дмитро Тіщенко – засновник сумського онлайн-видання “Цукр”.
Модеруватиме дискусію Євген Положій – журналіст, письменник.
Вхід на дискусію вільний. Обов’язкова реєстрація та акредитація за посиланням: https://forms.gle/rc2t1VYH3jgfgQgo8.
Юстицией Сумщины принято 61 решения о признании недействительными свидетельств о государственной регистрации печатных средств массовой информации....
15 января телерадиокомпания «Тростянец» начала вещание в тестовом режиме в телеэфире Т2....
Газету «Конотопський край», которая существует более 100 лет, перестали выпускать с 1 января....
В рамках программы UMPP (программа партнерства в области масс-медиа в Украине) журналист Хью Лессиг и фотограф Джонатон Грюнке газеты «Дейли...
Корреспондентка сумского телеканала «СТС» Алена Щербакова сообщила о препятствовании со стороны секретаря Сумского городского совета Андрея Баранова при попытке взять...