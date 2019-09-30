В Сумах пройдет чемпионат области по каратэ

Соревнования среди всех возрастных категорий пройдут в спорткомплексе СумГУ (ул. Римского-Корсакова, 2). Начало в 9.00.
В составе сборной команды Украины ахтырчане Антон Харченко и Андрей Белоус приняли участие в крупном международном европейском турнире по каратэ-до...
19 октября в Усти-Над-Лабем (Чехия) прошел международный туринир «Grand Prix North Bohemia. Hayashi cup» о каратэ....
4-6 октября в Будапеште (Венгрия) проходил 46-й чемпионат Европы по каратэ Вадо Кай....
Ахтырчане выиграли 12 медалей на открытом чемпионате Харьковской области по шотокан каратэ SKIF....
6-й открытый турнир по каратэ памяти Валентина Угнича состоялся 29 сентября в Сумах....