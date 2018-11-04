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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Суми долучаються до всеукраїнської акції «Рік без Каті»

4 листопада – день смерті Каті Гандзюк. Смерті, за яку, фактично, не відповів ніхто.

Катя загинула в результаті нападу на неї 31 липня 2018 року в Херсоні. вона боролася за життя 96 днів. 96 днів пекельного болю, операцій і постійного приниження з боку правоохоронців, які з першого ж дня займалися порятунком вбивць.

За цей рік покарано лише 5 виконавців, яким не вдалось втекти у перший тиждень після скоєного злочину. Вони отримали мізерні строки. Замовники і організатори відомі, але досі на свободі. Вони дозволяють собі ігнорувати суди, пресу, громадськість.

Вони вірять в те, що вже уникли покарання. Але вони помиляються.

4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім – і вбивцям, і владі, і всім громадянам нашої країни: МИ ВИМАГАЄМО СПРАВЕДЛИВОСТІ.

4 листопада 19:00 / Сквер ім. Тараса Шевченка, вул. Соборна.

Общество Катя Гандзюк

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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