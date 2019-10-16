Ночью на Чехова горел жилой дом

Сегодня, 30 октября, в 3:38 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Чехова в г. Путивль. Сообщил о возгорании владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горят мебель, вещи домашнего обихода и стена на площади до 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь дом.
В 03:45 возгорание локализовали, а в 3:48 - полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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