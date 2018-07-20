Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:36331

Шестимесячная фирма поставит сумским нацгвардейцам комплекты для защиты на 10 млн грн

ООО «Технолог 2010» на открытых торгах победило ООО «Спецтехника-Харьков» и получило контракт на закупку для воинской части Национальной гвардии Украины 2276, комплекта защиты для рук и ног типа «Ш-308».

Ожидаемая стоимость по закупке 10 млн грн, ООО «Технолог 2010» предложило сумму в размере 9,98 млн грн, а ООО «Спецтехника-Харьков» - на 12 тыс. грн больше, что стало критическим при выборе поставщика, пишет Громадський моніторинг.

Компания-победитель зарегистрирована по адресу: Харьков, проспект Науки, дом 40, офис 408-А.

Фирма занимается обширной сферой деятельности:

- Неспециализированная розничная торговля.

- Производство одежды и аксессуаров.

- Производство дорожных и дамских сумок, шорных изделий и сбруи.

- Аренда недвижимости и управления ею.

- Производство, которое не входит в предыдущие категории.

- Ремонт машин и оборудования.

- Монтаж промішленной техники и оборудования.

На момент открытия, в апреле 2019 года, уставный капитал составлял 1000 грн. Эта сумма не может гарантировать покрытие страховых случаев в случае расторжения контракта, что свидетельствует о сомнительной гарантии предоставления товара и ненадежность компании.

Контракт, который получило ООО «Технолог 2010» является его первым крупным заказом. Комплект защиты для рук и ног типа «Ш-308» используется спецслужбами для защиты личного состава во время массовых протестов и в случае, когда сотрудникам силовых структур нужно противостоять толпе вооруженный палками, холодным оружием и камнями.

Воинская часть Национальной гвардии Украины №2276 заказала 4000 комплектов данного типа защиты. В сети стоимость данной защиты колеблется от 1500 до 2700 грн. за комплект.

Согласно количеству и общей стоимостью товара получается, что цена за единицу составляет 2495 грн.

Директором ООО «Технолог 2010» является Ткач Юрий Васильевич который, кроме данной компании, также занимает управляющую должность еще в ООО «УНТК», ООО «Технолог 2000», ООО «Технолог 3000», ООО «Спецпром-сервис», которые зарегистрированы по одному адресу, и имеют один номер телефона. Все компании работают в сфере неспециализированной розничной торговли.

Таким образом, фирма которая не может предоставить никаких юридических гарантий, получает миллионный государственный контракт по предоставлению товара.

Общество Нацгвардия Поставки

По тематике

В Сумах на охрану общественного порядка города вышли нацгвардейцы
01.08.2019 21:39

В Сумах на охрану общественного порядка города вышли нацгвардейцы

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины начали выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей....

С сегодняшнего дня нацгвардейцы будут обеспечивать порядок на улицах Сум
30.07.2019 17:27

С сегодняшнего дня нацгвардейцы будут обеспечивать порядок на улицах Сум

Согласно распоряжению МВД Украины за правопорядком в населенных пунктах будут следить и военнослужащие национальной гвардии....

Сумские нацгвардейцы потренировались в колонии
09.04.2019 15:29

Сумские нацгвардейцы потренировались в колонии

Сумская исправительная колонии № 116 сотрудничает с Национальной гвардией Украины....

В Сумах выступил академический ансамбль Нацгвардии Украины
17.09.2018 13:16

В Сумах выступил академический ансамбль Нацгвардии Украины

В Сумской областной филармонии состоялся концерт Академического ансамбля песни и танца НГУ для личного состава воинской части 3051 и их...

20.07.2018 15:40

В Шостке отделили военную часть 3022 от КЗ «Звезда»

Как сообщил мэр Шостки Николай Нога, 18 июля правительство Украины приняло соответствующее распоряжение о разграничении собственности между Шосткинским казенным заводом...

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Кому в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 11:03
В Конотопе пьянка завершилась поножовщиной
Сегодня 10:43
На Сумщине двое приятелей избили и ограбили односельчанина, который их оскорбил
Сегодня 10:29
В Сумах произошло ДТП на Ковпака
Сегодня 09:52
Шестимесячная фирма поставит сумским нацгвардейцам комплекты для защиты на 10 млн грн
Сегодня 09:36
Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як небажання дратувати Путіна та як страх брати на себе відповідальність
Сегодня 09:30
Ночью на Чехова горел жилой дом
Сегодня 09:22
Сумчан запрошують на авторський вечір в стилі буф
Сегодня 09:13
Сумчан запрошують на презентацію фільму-дослідження «МИ Є»
Сегодня 08:34
В Сумах мошенники прикрываются именем главного налоговика города
Сегодня 08:15
У Сумах відкриють фотовиставку «Криця в жіночих обладунках»
Сегодня 08:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.