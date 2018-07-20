Шестимесячная фирма поставит сумским нацгвардейцам комплекты для защиты на 10 млн грн ООО «Технолог 2010» на открытых торгах победило ООО «Спецтехника-Харьков» и получило контракт на закупку для воинской части Национальной гвардии Украины 2276, комплекта защиты для рук и ног типа «Ш-308».

Ожидаемая стоимость по закупке 10 млн грн, ООО «Технолог 2010» предложило сумму в размере 9,98 млн грн, а ООО «Спецтехника-Харьков» - на 12 тыс. грн больше, что стало критическим при выборе поставщика, пишет Громадський моніторинг.

Компания-победитель зарегистрирована по адресу: Харьков, проспект Науки, дом 40, офис 408-А.

Фирма занимается обширной сферой деятельности:

- Неспециализированная розничная торговля.

- Производство одежды и аксессуаров.

- Производство дорожных и дамских сумок, шорных изделий и сбруи.

- Аренда недвижимости и управления ею.

- Производство, которое не входит в предыдущие категории.

- Ремонт машин и оборудования.

- Монтаж промішленной техники и оборудования.

На момент открытия, в апреле 2019 года, уставный капитал составлял 1000 грн. Эта сумма не может гарантировать покрытие страховых случаев в случае расторжения контракта, что свидетельствует о сомнительной гарантии предоставления товара и ненадежность компании.

Контракт, который получило ООО «Технолог 2010» является его первым крупным заказом. Комплект защиты для рук и ног типа «Ш-308» используется спецслужбами для защиты личного состава во время массовых протестов и в случае, когда сотрудникам силовых структур нужно противостоять толпе вооруженный палками, холодным оружием и камнями.

Воинская часть Национальной гвардии Украины №2276 заказала 4000 комплектов данного типа защиты. В сети стоимость данной защиты колеблется от 1500 до 2700 грн. за комплект.

Согласно количеству и общей стоимостью товара получается, что цена за единицу составляет 2495 грн.

Директором ООО «Технолог 2010» является Ткач Юрий Васильевич который, кроме данной компании, также занимает управляющую должность еще в ООО «УНТК», ООО «Технолог 2000», ООО «Технолог 3000», ООО «Спецпром-сервис», которые зарегистрированы по одному адресу, и имеют один номер телефона. Все компании работают в сфере неспециализированной розничной торговли.

Таким образом, фирма которая не может предоставить никаких юридических гарантий, получает миллионный государственный контракт по предоставлению товара.