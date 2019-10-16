В Сумах произошло ДТП на Ковпака

Как сообщают очевидцы, столкнулись «Опель Омега» и ВАЗ-21099. Авто получили механические повреждения, без пострадавших.
Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, водители составили европротокол.
28 октября, около 11:30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры....
25 октября в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в городе Ромны по улице Сумской...
Происшествие случилось 27 октября, около 18.30 на улице Ивана Сирко....
Сегодня, 24 октября, около 13.00 произошло ДТП на ул. Героев Крут....
Сегодня, 24 октября, на пр. Михаила Лушпы произошло ДТП....