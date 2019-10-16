Сумчан запрошують на добрий кіноперегляд Добрі кіноперегляди повертаються на другий сезон.

У тому році відбувся перший кіноперегляд в Розумному Хабі, глядачі зустрічалися майже кожної суботи і проводили гарно час. Цього разу, як і завжди, будуть дивитись фільм та ділитися про нього думками.

Цієї неділі (3 листопада) о 18:30 покажуть фільм «Вся президентська рать». Цей фільм розповідає про дослідження журналістами газети «Вашингтон пост» Вотергейтського скандалу 1973 року, в якому були пов'язані ЦРУ, президент США та бажання перемогти будь-якими, навіть нечесними методами.

Основне, що тобі треба знати про добрі кіноперегляди:

- ми за ліцензійні фільми

- ми не вживаємо алкоголь

- під час обговорення ми поважаємо та цінуємо думку кожного

- вхід - вільний, але ми будемо дуже раді, якщо ти підтримаєш нас у форматі donate

- фільми обираються глядачами в голосуванні

Захід відбувається в рамках спецпроекту фестивалю «Кіномедіа».

Приходьте в розумний хаб (вул. Кузнечна, 2, 2-й поверх).