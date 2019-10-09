В Конотопе пьянка завершилась поножовщиной Конфликт между двумя нетрезвыми товарищами закончился плачевно: один находится с ножевым ранением в больнице, а другой - дает объяснение в полиции.

Происшествие произошло в Конотопе. Правоохранители установили, что двое товарищей отдыхали дома у одного из них, общались, выпивали. В какой-то момент между ними возникла банальная бытовая ссора. Сначала подвыпившие мужчины эмоционально выясняли отношения, а потом один схватился за нож и нанес своему 40-летнему товарищу удар в область грудной клетки. Последний, спасая свою жизнь, выскочил на улицу, где его и заметили прохожие и вызвали полицию и «скорую».

Уже в больнице, придя в себя, потерпевший назвал имя своего обидчика. Им оказался 49-летний местный житель. Ранее у мужчины проблем с законом не было. Свои действия правоохранителям он объяснил тем, что в пылу ссоры потерял контроль над эмоциями.

«Правонарушителю следователями уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - говорит временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции Андрей Сошка.

За содеянное злоумышленнику грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.