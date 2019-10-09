Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:43169

В Конотопе пьянка завершилась поножовщиной

Конфликт между двумя нетрезвыми товарищами закончился плачевно: один находится с ножевым ранением в больнице, а другой - дает объяснение в полиции.

Происшествие произошло в Конотопе. Правоохранители установили, что двое товарищей отдыхали дома у одного из них, общались, выпивали. В какой-то момент между ними возникла банальная бытовая ссора. Сначала подвыпившие мужчины эмоционально выясняли отношения, а потом один схватился за нож и нанес своему 40-летнему товарищу удар в область грудной клетки. Последний, спасая свою жизнь, выскочил на улицу, где его и заметили прохожие и вызвали полицию и «скорую».

Уже в больнице, придя в себя, потерпевший назвал имя своего обидчика. Им оказался 49-летний местный житель. Ранее у мужчины проблем с законом не было. Свои действия правоохранителям он объяснил тем, что в пылу ссоры потерял контроль над эмоциями.

«Правонарушителю следователями уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - говорит временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции Андрей Сошка.

За содеянное злоумышленнику грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Поножовщина

По тематике

25.10.2019 13:53

Конотопчанка украла сережку прямо с уха старушки

В Конотопе участковый офицер раскрыл злоумышленницу, которая украла золотую сережку у пожилой женщины....

23.10.2019 14:44

В Конотопе рецидивист ограбил 8-летнего мальчика

Правоохранители по горячим следам задержали злоумышленника, который ограбил малолетнего мальчика, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области....

Конотопчане с медалями международного турнира по греко-римской борьбе
22.10.2019 09:35

Конотопчане с медалями международного турнира по греко-римской борьбе

18-19 октября в г. Белая Церковь проходил международный турнир по греко-римской борьбе....

16.10.2019 11:19

В Конотопе завершили расследование причин отравления студентов

В начале октября 2019 года специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области осуществлялось расследование причин и условий возникновения вспышки острой...

09.10.2019 12:30

На Сумщине дали 4 года за ограбление

К 4 годам лишения свободы приговорен конотопчанин, который ограбил пенсионера, сообщает пресс-служба прокуратуры области....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Кому в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 11:03
В Конотопе пьянка завершилась поножовщиной
Сегодня 10:43
На Сумщине двое приятелей избили и ограбили односельчанина, который их оскорбил
Сегодня 10:29
В Сумах произошло ДТП на Ковпака
Сегодня 09:52
Шестимесячная фирма поставит сумским нацгвардейцам комплекты для защиты на 10 млн грн
Сегодня 09:36
Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як небажання дратувати Путіна та як страх брати на себе відповідальність
Сегодня 09:30
Ночью на Чехова горел жилой дом
Сегодня 09:22
Сумчан запрошують на авторський вечір в стилі буф
Сегодня 09:13
Сумчан запрошують на презентацію фільму-дослідження «МИ Є»
Сегодня 08:34
В Сумах мошенники прикрываются именем главного налоговика города
Сегодня 08:15
У Сумах відкриють фотовиставку «Криця в жіночих обладунках»
Сегодня 08:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.