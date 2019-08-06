Краснопольской ОТГ открыт доступ к программам Совета Европы по развитию местного бизнеса Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава громады Юрий Яремчук.

По его словам, сейчас в Краснопольской ОТГ разработан «План местного экономического развития», что является неотъемлемым условием дальнейшего сотрудничества с Европейским Союзом и представления территории громады активным донорам и инвесторам в регионе и за его пределами.

«В сентябре этого года План был утвержден Европейской комиссией на «Отлично». Теперь Краснопольской громаде открыт доступ к программам Совета Европы по развитию местного бизнеса и создания новых рабочих мест», - отметил Юрий Яремчук.