Краснопольской ОТГ открыт доступ к программам Совета Европы по развитию местного бизнеса

По его словам, сейчас в Краснопольской ОТГ разработан «План местного экономического развития», что является неотъемлемым условием дальнейшего сотрудничества с Европейским Союзом и представления территории громады активным донорам и инвесторам в регионе и за его пределами.
«В сентябре этого года План был утвержден Европейской комиссией на «Отлично». Теперь Краснопольской громаде открыт доступ к программам Совета Европы по развитию местного бизнеса и создания новых рабочих мест», - отметил Юрий Яремчук.
По словам главы Краснопольской объединенной громады Юрия Яремчука, с 2014 года около 300 уроженцев Краснопольщины участвовали в боевых действиях в...
Спасатели ликвидировали возгорание легкового авто....
В субботу, 7 сентября, в пгт Краснополье состоится 20-й традиционный чемпионат Сумской области, посвященный памяти М. М. Литвиненко....
18 августа в 18:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Мичурина в...
Ресурсний центр ГУРТ запрошує усіх зацікавлених здобути унікальні знання і навички ефективного ведення підприємницької діяльності на дводенному тренінгу «Розпочни свій...