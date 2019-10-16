Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:27201

В Сумах студенты ПТУ разыграли медали областной спартакиады по футзалу

Юноши учреждений профессионального (профессионально-технического) образования области соревновались за первенство по футзалу в зачет ХХХІV областной спартакиады.

В этом году в отборочных зональных соревнованиях приняли участие 22 команды, которые сначала боролись за выход в финал в подгруппах, которые играли в Сумах, Ромнах, Конотопе и Шостке.

В финальный этап, который проходил 29 октября на базе СумГПУ им. А.С.Макаренко вышли пять команд.

После напряженных футбольных баталий и самоотверженной борьбы результаты соревнований следующие:

1 место - Сумской центр профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса;

2 место - Недригайловское высшее профессиональное училище;

3 место - Сумской центр профессионально-технического образования;

4 место - Шосткинский центр профессионально-технического образования;

5 место - Конотопское высшее профессиональное училище.

Победителей и призеров наградили грамотами и медалями Сумского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины. Переходящий кубок остался у команды-победительницы еще на один год.

Спорт Спартакиада Футзал

По тематике

Сумской футзалист забил за сборную
25.10.2019 08:40

Сумской футзалист забил за сборную

24 октября сборная Украины по футзалу стартовала в отборе к чемпионату мира 2020 года....

Завтра в Сумах разыграют Суперкубок
24.10.2019 10:46

Завтра в Сумах разыграют Суперкубок

В пятницу, 25 октября, будет сыгран матч за Суперкубок Ассоциации футзала Сумщины....

В сумском футзальном клубе поменяли тренера
21.10.2019 10:49

В сумском футзальном клубе поменяли тренера

Серия неудачных результатов в начале футзального сезона заставила руководство клуба «Food Centre-СумДУ» уволить Владимира Саенко с должности главного тренера....

Роменские футзалисты проиграли в кубке Украины (видео)
19.10.2019 21:17

Роменские футзалисты проиграли в кубке Украины (видео)

Сегодня, 19 октября, в первом предварительном раунде кубка Украины стартовал роменский «Рятувальник»....

Сумские футзалисты проиграли в кубке Украины
18.10.2019 19:36

Сумские футзалисты проиграли в кубке Украины

Сегодня, 18 октября, прошли первые матчи первого предварительного раунда кубка Украины по футзалу....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Под Сумами за непривлечение к ответственности пьяный водитель предложил патрульным взятку
Сегодня 17:56
На Сумщине будут судить нелегального лесоруба
Сегодня 17:24
На Сумщине браконьеры застрелили кабанов
Сегодня 16:58
Сумская областная детская больница получила современный реанимобиль от Фонда Рината Ахметова
Сегодня 16:48
Кому выключат воду завтра в Сумах
Сегодня 16:41
В Сумах студенты ПТУ разыграли медали областной спартакиады по футзалу
Сегодня 16:27
В Сумах пройдет чемпионат по грэпплингу
Сегодня 15:49
Отвод судьи по делу первого заммэра Сум не удовлетворен
Сегодня 15:30
На Сумщине будут судить убийцу, который еще и поджег гараж, чтобы скрыть свое преступление
Сегодня 15:09
На Сумщине пьяная скутеристка пыталась откупиться от копов
Сегодня 15:04
На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: двое пострадавших
Сегодня 14:53
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.