В Сумах студенты ПТУ разыграли медали областной спартакиады по футзалу

В этом году в отборочных зональных соревнованиях приняли участие 22 команды, которые сначала боролись за выход в финал в подгруппах, которые играли в Сумах, Ромнах, Конотопе и Шостке.
В финальный этап, который проходил 29 октября на базе СумГПУ им. А.С.Макаренко вышли пять команд.
После напряженных футбольных баталий и самоотверженной борьбы результаты соревнований следующие:
1 место - Сумской центр профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса;
2 место - Недригайловское высшее профессиональное училище;
3 место - Сумской центр профессионально-технического образования;
4 место - Шосткинский центр профессионально-технического образования;
5 место - Конотопское высшее профессиональное училище.
Победителей и призеров наградили грамотами и медалями Сумского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины. Переходящий кубок остался у команды-победительницы еще на один год.
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