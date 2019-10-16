В Сумах студенты ПТУ разыграли медали областной спартакиады по футзалу Юноши учреждений профессионального (профессионально-технического) образования области соревновались за первенство по футзалу в зачет ХХХІV областной спартакиады.

В этом году в отборочных зональных соревнованиях приняли участие 22 команды, которые сначала боролись за выход в финал в подгруппах, которые играли в Сумах, Ромнах, Конотопе и Шостке.

В финальный этап, который проходил 29 октября на базе СумГПУ им. А.С.Макаренко вышли пять команд.

После напряженных футбольных баталий и самоотверженной борьбы результаты соревнований следующие:

1 место - Сумской центр профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса;

2 место - Недригайловское высшее профессиональное училище;

3 место - Сумской центр профессионально-технического образования;

4 место - Шосткинский центр профессионально-технического образования;

5 место - Конотопское высшее профессиональное училище.

Победителей и призеров наградили грамотами и медалями Сумского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины. Переходящий кубок остался у команды-победительницы еще на один год.