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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03212

Кому в Сумах сегодня отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 30 октября.

В связи с проведением аварийно-ремонтых работ по замене задвижки по пер. Карбышева, 134 сегодня, 30 октября, в 9:30 прекращена подача воды в дома в пер. Карбышева.

Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по замене участка водопровода по ул. Интернационалистов, 25 с 10:15 прекращена подача воды домов №№ 23, 25 по ул. Интернационалистов.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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