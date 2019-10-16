Кому в Сумах сегодня отключили воду

В связи с проведением аварийно-ремонтых работ по замене задвижки по пер. Карбышева, 134 сегодня, 30 октября, в 9:30 прекращена подача воды в дома в пер. Карбышева.
Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по замене участка водопровода по ул. Интернационалистов, 25 с 10:15 прекращена подача воды домов №№ 23, 25 по ул. Интернационалистов.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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