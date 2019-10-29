В Сумах пройдет традиционный хоккейный турнир

Впервые турнир состоится в обновленном зале Сумской областной ДЮСШ (ул. 20 лет Победы, 9а). В соревнованиях уже подтвердили свое участие команды из городов Минск, Полтава, Сумы.
Начало игр каждый день в 9.00.
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