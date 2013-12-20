Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3092

На Сумщине раздают деньги из бюджета производителям органической продукции

В Сумской области продолжается прием заявок на получение финансовой поддержки для производства органической продукции.

В областном бюджете предусмотрены средства на возмещение расходов, связанных с получением сертификата на производство органической продукции.

Расходы возмещаются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса - юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физическим лицам-предпринимателям, которые зарегистрированы и осуществляют производственную деятельность на территории Сумской области, получили соответствующий сертификат подтверждающий соответствие деятельности условиям и требованиям стандарта по органическому производству и переработке.

Возмещение предоставляется на безвозвратной основе в размере 75 процентов понесенных в период с 1 ноября прошлого года до 31 октября текущего года расходов в связи с проведением и подтверждением соответствия производства органической продукции и получением сертификата соответствия в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, независимо от видов сельскохозяйственной деятельности и видов продуктов переработки, но не более 15 000 гривен в год для одного предприятия.

Заявки и документы принимаются по адресу Департамента агропромышленного развития Сумской областной государственной администрации: г. Сумы, ул. Первомайская, д. 29.

Телефон для справок: (0542) 77 15 59,

E-mail: apk@sm.gov.ua, apk-fin@sm.gov.ua.

Больше информации по ссылке https://is.gd/IJJG97.

Экономика АПК Департамент агропромышленного развития Органическое производство

По тематике

В Cумах прошел форум по органическому производству
15.03.2018 14:32

В Cумах прошел форум по органическому производству

Сегодня, 15 марта, в Конгресс-центре СумГУ начался форум «Органическое производство Сумщины: технологии и бизнес-модели»....

В областном департаменте агропромышленного развития - новый руководитель
23.01.2018 16:10

В областном департаменте агропромышленного развития - новый руководитель

Замглавы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора официально представил сотрудникам Департамента АПР нового директора - Александра Маслака....

В Сумах массово раздают в аренду помещения департамента агропромразвития
26.05.2017 16:46

В Сумах массово раздают в аренду помещения департамента агропромразвития

На сайте Сумской облгосадминистрации появилось объявление о намерениях передачи в аренду недвижимого имущества Департамента агропромышленного развития Сумской областной ОГА....

20.12.2013 13:59

Власти обещают, что сумчане будут есть свой хлеб

Еще и остальные области накормят, считает директор Сумского регионального отделения Аграрного фонда Украины Алексей Мотренко.... 5

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
На Сумщине раздают деньги из бюджета производителям органической продукции
Сегодня 11:30
Кому в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 11:03
В Конотопе пьянка завершилась поножовщиной
Сегодня 10:43
На Сумщине двое приятелей избили и ограбили односельчанина, который их оскорбил
Сегодня 10:29
В Сумах произошло ДТП на Ковпака
Сегодня 09:52
Шестимесячная фирма поставит сумским нацгвардейцам комплекты для защиты на 10 млн грн
Сегодня 09:36
Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як небажання дратувати Путіна та як страх брати на себе відповідальність
Сегодня 09:30
Ночью на Чехова горел жилой дом
Сегодня 09:22
Сумчан запрошують на авторський вечір в стилі буф
Сегодня 09:13
Сумчан запрошують на презентацію фільму-дослідження «МИ Є»
Сегодня 08:34
В Сумах мошенники прикрываются именем главного налоговика города
Сегодня 08:15
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.