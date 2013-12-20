На Сумщине раздают деньги из бюджета производителям органической продукции В Сумской области продолжается прием заявок на получение финансовой поддержки для производства органической продукции.

В областном бюджете предусмотрены средства на возмещение расходов, связанных с получением сертификата на производство органической продукции.

Расходы возмещаются субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса - юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физическим лицам-предпринимателям, которые зарегистрированы и осуществляют производственную деятельность на территории Сумской области, получили соответствующий сертификат подтверждающий соответствие деятельности условиям и требованиям стандарта по органическому производству и переработке.

Возмещение предоставляется на безвозвратной основе в размере 75 процентов понесенных в период с 1 ноября прошлого года до 31 октября текущего года расходов в связи с проведением и подтверждением соответствия производства органической продукции и получением сертификата соответствия в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, независимо от видов сельскохозяйственной деятельности и видов продуктов переработки, но не более 15 000 гривен в год для одного предприятия.

Заявки и документы принимаются по адресу Департамента агропромышленного развития Сумской областной государственной администрации: г. Сумы, ул. Первомайская, д. 29.

Телефон для справок: (0542) 77 15 59,

E-mail: apk@sm.gov.ua, apk-fin@sm.gov.ua.

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