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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12250

В Сумах в 2020 году планируются всего одни всеукраинские соревнования по стрельбе из лука

На сайте Федерации стрельбы из лука Украины опубликован проект календаря федерации на 2020 год.

Несмотря на наличие отличной школы стрельбы из лука, манежа, в котором 4 года подряд проводился чемпионат Украины, Федерация стрельбы из лука будет проводить в 2020 году в Сумах всего лишь чемпионат Украины в помещении среди юниоров. Он планируется 6-10 февраля в манеже СумГУ.

Спорт Стрельба из лука

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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