В Сумах в 2020 году планируются всего одни всеукраинские соревнования по стрельбе из лука На сайте Федерации стрельбы из лука Украины опубликован проект календаря федерации на 2020 год.

Несмотря на наличие отличной школы стрельбы из лука, манежа, в котором 4 года подряд проводился чемпионат Украины, Федерация стрельбы из лука будет проводить в 2020 году в Сумах всего лишь чемпионат Украины в помещении среди юниоров. Он планируется 6-10 февраля в манеже СумГУ.