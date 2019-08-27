В Сумах в 2020 году планируются всего одни всеукраинские соревнования по стрельбе из лука

Несмотря на наличие отличной школы стрельбы из лука, манежа, в котором 4 года подряд проводился чемпионат Украины, Федерация стрельбы из лука будет проводить в 2020 году в Сумах всего лишь чемпионат Украины в помещении среди юниоров. Он планируется 6-10 февраля в манеже СумГУ.
Определен состав кандидатов национальной сборной команды по стрельбе из лука для участия в ХХХI летних Олимпийских играх, которые пройдут в...
Сегодня, 4 октября, в Новой Каховке завершился кубок Украины по стрельбе из лука на открытом воздухе....
21 сентября в Кракове проходил традиционный международный турнир по стрельбе из лука среди детей на приз Лайконика....
9-14 сентября во Львове проходил традиционный международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень»....
25 августа в Харькове закончился III этап Кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины»....