На Сумщине подростки украли куб древесины

Кражи злоумышленники совершали на территории города Сумы, Сумского, Кролевецкого, Конотопского и Краснопольского районов.
Работники Сумского районного отдела полиции разоблачили в совершении кражи из частного дома 32-летнего жителя Старого Села. В ходе расследования установлено, что три дня назад, злоумышленник, сломав навесной замок, проник в помещение и похитил телевизор и велосипед. Похищенный телевизор полиция у вора изъяли.
В Сумах полицейские установили личность злоумышленника, который в ночь на 24 октября, из чужого автомобиля ВАЗ-2109 по улице Герасима Кондратьева похитил аккумулятор. Им оказался 23-летний сумчанин. Полиция сообщила ему о подозрении в совершении преступления. Похищенный аккумулятор изъят.
В Кролевецком районе работники полиции разыскали четырех ребят 14-ти, 15-ти и 16-ти лет, несколько дней назад проникли на территорию одного из предприятий райцентра и похитили оттуда один кубометр сосновой доски. Нанесенный ущерб устанавливается.
Вчера же в Кролевце оперативники полиции задержали 47-летнего жителя села Алтыновка, который еще в августе похитил мотороллер у местной жительницы. Злоумышленник взят под стражу.
Работники Краснопольского отделения полиции разыскали 46-летнего жителя села Верхняя Сыроватка, который, находясь в гостях у жителя села Глыбное Краснопольского района, умудрился похитить два мобильных телефона. Похищенные вещи полиция изъяла.
В Конотопе работники местной полиции задержали 34-летнего мужчину по подозрению в совершении ряда краж. Уже доказана его причастность как минимум к двум кражам велосипедов из домовладений граждан. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, он взят под стражу.
По всем фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенных преступлений злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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