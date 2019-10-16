На Сумщине полиция задержала воров, которые обокрали молитвенный дом Двое жителей Путивля вынесли из помещения несколько единиц техники и огнетушитель. Этого им показалось мало, поэтому они решили вернуться за другой аппаратурой через несколько дней. Именно тогда оперативники и задержали их на месте совершения преступления.

Идея обокрасть дом молитвы возникла у двух приятелей во время общения за очередной рюмкой: мол, там еще никогда ничего не крали, а деньги на пожертвования собираются, к тому же, верующие пользуются дорогой аудиоаппаратурой, и помещения при этом не охраняется.

Выбрав время, приятели проникли в дом и вынесли оттуда WiFi-роутер, два радиомикрофона и огнетушитель. Осмотрев дома «добычу», поняли, что без дополнительных устройств микрофоны не представляют никакой ценности, поэтому и решили во время следующего «визита» вынести нужную аппаратуру.

«Информацию о запланированной краже и время ее вероятного совершения сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП области получили оперативным путем, поэтому обоих злоумышленников задержали что называется «на горячем», - комментирует ситуацию Валерий Строкач, временно исполняющий обязанности начальника криминальной полиции ГУП области. - Молодых людей доставили в ближайшее отделение и опросили. Один из них, 23-летний юноша, хоть и попадал в поле зрения правоохранителей, однако судимостей не имеет. Его приятель, 25-летний путивлянин, не только имеет судимости за совершение краж и хранение наркотиков, но и до сих пор находится под административным надзором. По предварительным оценкам, своими действиями они вызвали пострадавшим около 7000 гривен убытков».

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст. 185 УК Украины, оба воры задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им уже объявлено о подозрении в совершении преступления и проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города и района. Досудебное расследование продолжается, друзьям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.