Ахтырчанка отметила 100-летний юбилей

Ее трудовая биография началась в далеких 30-х годах прошлого века, когда молодая девушка после окончания Ахтырского педагогического училища стала учителем начальной школы в с. Бошевка. В период Второй мировой войны работала учителем начальных классов в городских школах №10 и №11, затем проживала в Баку по месту работы мужа, а с 1947 года вернулась в Ахтырку, где живет и по сей день.
Мэр Ахтырки Игорь Алексеев поблагодарил Марию Прокофьевну за преданность родному городу, ее неиссякаемый оптимизм, пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и новых счастливых лет жизни.
Много подарков и хороших слов получила одна из самых уважаемых жителей города от своих родных и знакомых, с которыми разделила радость юбилейного дня рождения.
Сегодня в Ахтырке проживает двое столетних граждан, сообщает Ахтырский горсовет.
27 октября в 01:04 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Ахтырка по пер. Школьному горит частный...
Ахтырская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконной деятельности асфальтового завода по ул. Кириковской в г....
Сумской апелляционный суд отменил оправдательный приговор начальнику отдела ЦПАУ, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды....
Подпольное производство сигарет нанесло ущерб государству почти на 30 млн гривен....
По случаю 100-летия нашего земляка, первого шахматного мастера Сумщины и известного шахматного композитора мирового уровня Льва Капусты в Ахтырке проведен...