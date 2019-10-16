Ахтырчанка отметила 100-летний юбилей Сегодня, 30 октября, золотой юбилей отмечает ахтырчанка Мария Прокофьевна Петренко, которая почти 40 лет своей жизни посвятила работе на педагогической ниве Ахтирщины, обучая детей в начальных классах.

Ее трудовая биография началась в далеких 30-х годах прошлого века, когда молодая девушка после окончания Ахтырского педагогического училища стала учителем начальной школы в с. Бошевка. В период Второй мировой войны работала учителем начальных классов в городских школах №10 и №11, затем проживала в Баку по месту работы мужа, а с 1947 года вернулась в Ахтырку, где живет и по сей день.

Мэр Ахтырки Игорь Алексеев поблагодарил Марию Прокофьевну за преданность родному городу, ее неиссякаемый оптимизм, пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и новых счастливых лет жизни.

Много подарков и хороших слов получила одна из самых уважаемых жителей города от своих родных и знакомых, с которыми разделила радость юбилейного дня рождения.

Сегодня в Ахтырке проживает двое столетних граждан, сообщает Ахтырский горсовет.