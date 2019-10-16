В Сумах почти полсотни домов остаются без тепла В Сумах почти 99% жилого фонда подключено к отоплению.

Об этом заявил заместитель мэра Сум Александр Журба на брифинге по текущей ситуации с отоплением, пишет sumy.today.

Хотя, по его словам, в некоторых домах еще есть технические проблемы, которые решаются обслуживающими организациями. Проблемы с решением связаны с тем, что у сотрудников не всегда есть доступ в подвалы домов для решения проблемы.

Кроме этого, некоторые дома не имеют тепла из-за порывов, которые сейчас ликвидируются.

В то же время, по данным «Службы 15-80» к середине дня еще 47 домов оставались без тепла, явно более одного процента. Всего в Сумах 1151 дом подключен к центральному отоплению.