В Сумах почти полсотни домов остаются без тепла

Об этом заявил заместитель мэра Сум Александр Журба на брифинге по текущей ситуации с отоплением, пишет sumy.today.
Хотя, по его словам, в некоторых домах еще есть технические проблемы, которые решаются обслуживающими организациями. Проблемы с решением связаны с тем, что у сотрудников не всегда есть доступ в подвалы домов для решения проблемы.
Кроме этого, некоторые дома не имеют тепла из-за порывов, которые сейчас ликвидируются.
В то же время, по данным «Службы 15-80» к середине дня еще 47 домов оставались без тепла, явно более одного процента. Всего в Сумах 1151 дом подключен к центральному отоплению.
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