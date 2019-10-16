В Сумах дом, в котором должны были включить отопление еще в пятницу, до сих пор без тепла Дом на ул. Новоместенская, 4 до сих пор с холодными батареями.

Хотя его должны были подключить к центральному отоплению в первый день, пятницу, 25 октября.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Константин Карих.

«Эту фразу приписывают тирану всех времен и народов: "У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество!" Она имеет продолжение, авторство которого приписывается лучшему другу этого тирана: "Нет человека - нет проблем!" В середине прошлого века в СССР невыполнение планов партии и правительства называлось простым и понятным словом ДИВЕРСИЯ. И люди, которые были замешаны в диверсии, несли за это наказание. Моментальное. В тот же день. Сталинизм - это зло злейшее, которое требует жесточайшего осуждения. Но безнаказанность - это тоже зло. Пока виновных не начнут наказывать - ничего не изменится. Но, речь идет только о виновных, ибо каждая проблема имеет фамилию ...

Пы.Сы. батареи на Новоместенской, 4 по состоянию на 14:00 30 октября – холодные», - написал он.

Напомним: сегодня на брифинге в горсовете сообщили, что в Сумах 47 проблемных домов, в которых еще не включили отопление.