На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: двое пострадавших

Днем 29 октября в Кролевце 38-летний житель Шостки, управляя автомобилем «Дэу Ланос», не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «ДАФ», которым управлял 52-летний водитель из Киева. В результате аварии водитель «Ланоса» и его пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в Кролевецкую центральную районную больницу.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие.
Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, находясь на дороге. Водители, помните, что от вас часто зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других лиц. Поэтому управляя транспортными средствами, будьте предельно внимательны, учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия, время суток и освещения, и никогда не превышайте разрешенную на дороге скорость.
Сегодня, 30 октября, около 8 утра произошло ДТП на ул. Ковпака....
Открытие нового Центра предоставления административных услуг Кролевецкой ОТГ и Кролевецкой райгосадминистрации стало возможным благодаря программе U-LEAD с Европой....
28 октября в 13:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по проспекту Мира в г. Кролевец....
28 октября, около 11:30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры....
25 октября в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в городе Ромны по улице Сумской...