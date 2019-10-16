На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: двое пострадавших В результате столкновения легковушки и грузовика в Кролевце пострадали два человека.

Днем 29 октября в Кролевце 38-летний житель Шостки, управляя автомобилем «Дэу Ланос», не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «ДАФ», которым управлял 52-летний водитель из Киева. В результате аварии водитель «Ланоса» и его пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в Кролевецкую центральную районную больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, находясь на дороге. Водители, помните, что от вас часто зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других лиц. Поэтому управляя транспортными средствами, будьте предельно внимательны, учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия, время суток и освещения, и никогда не превышайте разрешенную на дороге скорость.