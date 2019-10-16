На Сумщине пьяная скутеристка пыталась откупиться от копов

Возвращаясь в полночь домой на скутере, нетрезвая 36-летняя жительница Кролеветчины никак не ожидала, что будет замечена полицейскими. Однако правоохранители не могли не обратить на нее внимание, поскольку она в своем стремлении как можно быстрее добраться домой нарушила правила дорожного движения. Ее остановили, и во время общения полицейские поняли, что гражданка находится в состоянии опьянения. Ей предложили в предусмотренном законом порядке пройти соответствующее обследование на наличие в крови алкоголя, однако та в ответ предложила полицейским «закрыть глаза» на ее нарушение, оценив такую услугу в 500 гривен.
Однако правоохранители составили на нее административный протокол по ст. 130 КУоАП и направили его на рассмотрение суда. Более того, теперь женщине придется предстать перед законом еще и за предложение должностному лицу неправомерной выгоды, в соответствии с санкцией ч.1 ст. 369 УК Украины может стоить ей уплаты штрафа в размере от 8500 до 12750 гривен, или ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.
23 октября патрульная полиция Сумщины сообщила, что 14 октября на улице семьи Линтваревых патрульные остановили автомобиль Toyota, у водителя которого,...
Сумской апелляционный суд отменил оправдательный приговор начальнику отдела ЦПАУ, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды....
«Если будете писать, то я совершу самоубийство», - именно таким образом нетрезвый водитель иномарки пытался избежать ответственности за управление автомобилем...
Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в городе Тростянец, экипаж патрульных обнаружил мопед Yamaha, водитель которого нарушал ПДД....
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан пограничниками Сумского пограничного...