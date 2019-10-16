На Сумщине будут судить убийцу, который еще и поджег гараж, чтобы скрыть свое преступление Пожизненное лишение свободы грозит мужчине, который сначала лишил жизни своего товарища, а потом пытался скрыть свое преступление.

Шосткинской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Шосткинского района, который сначала лишил жизни своего товарища, а потом пытался скрыть свое преступление.

Произошло 29 июня 2019 года в г. Шостка. В одном из гаражных кооперативов произошел пожар. После того, как пожарные потушили пламя, на обгоревшем полу они обнаружили труп 38-летнего владельца гаража. Однако согласно заключению медиков, смерть потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы еще до пожара.

«Было начато следствие, в ходе которого установлено, что накануне в гараж к потерпевшему пришел его знакомый. Мужчина неоднократно занимал деньги у владельца гаража и знал, где именно он их хранит. В тот день разговор между мужчинами была коротким: «гость» нанес несколько ударов деревянной палкой приятелю по голове, которые оказались смертельными. После чего обыскал гараж, не найдя денег, забрал мобильный телефон. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина обложил тело тряпками и одеждой, полив горючей смесью и поджег», - рассказал руководитель Шосткинской местной прокуратуры Андрей Байдак.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенного путем поджога) УК Украины. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.