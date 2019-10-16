Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49150

В Сумах пройдет чемпионат по грэпплингу

1-2 ноября в Сумах пройдет чемпионат города по грэпплингу.

Турнир среди мужчин и женщины пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 9.00. Вход свободный.

Спорт Анонс Грэпплинг

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Сумчан запрошують на авторський вечір в стилі буф
Сегодня 09:13

Сумчан запрошують на авторський вечір в стилі буф

Відома сумська композиторка та письменниця Олена ЧЕРНОВА кличе прихильників прекрасного на свій авторський вечір в стилі буф – «Чорна ніч...

Сумчан запрошують на презентацію фільму-дослідження «МИ Є»
Сегодня 08:34

Сумчан запрошують на презентацію фільму-дослідження «МИ Є»

30 жовтня о 17:00 в агенції промоції «Суми» (Соборная, 27) пройде презентація результатів соціального проекту «Фільм-відеодослідження «МИ Є»....

У Сумах відкриють фотовиставку «Криця в жіночих обладунках»
Сегодня 08:02

У Сумах відкриють фотовиставку «Криця в жіночих обладунках»

У четвер, 31 жовтня, у ТЦ «Мануфактура» пройде відкриття виставки «Криця в жіночих обладунках»....

Сумчан запрошують на виставку картин художника Віктора Михайличенка
Вчера 11:22

Сумчан запрошують на виставку картин художника Віктора Михайличенка

Цієї п'ятниці в Агенції промоції «Суми» відбудеться відкриття виставки робіт художника Віктора МИХАЙЛИЧЕНКА....

«Альянс» в Сумах сыграет на кубок Украины
Вчера 08:18

«Альянс» в Сумах сыграет на кубок Украины

В среду, 30 октября, в Сумах пройдет матч 1/8 финала кубка Украины по футболу....

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В Сумах почти полсотни домов остаются без тепла
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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