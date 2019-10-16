В Сумах пройдет чемпионат по грэпплингу 1-2 ноября в Сумах пройдет чемпионат города по грэпплингу.

Турнир среди мужчин и женщины пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 9.00. Вход свободный.