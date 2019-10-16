В Сумах пройдет чемпионат по грэпплингу

Турнир среди мужчин и женщины пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 9.00. Вход свободный.
Відома сумська композиторка та письменниця Олена ЧЕРНОВА кличе прихильників прекрасного на свій авторський вечір в стилі буф – «Чорна ніч...
30 жовтня о 17:00 в агенції промоції «Суми» (Соборная, 27) пройде презентація результатів соціального проекту «Фільм-відеодослідження «МИ Є»....
У четвер, 31 жовтня, у ТЦ «Мануфактура» пройде відкриття виставки «Криця в жіночих обладунках»....
Цієї п'ятниці в Агенції промоції «Суми» відбудеться відкриття виставки робіт художника Віктора МИХАЙЛИЧЕНКА....
В среду, 30 октября, в Сумах пройдет матч 1/8 финала кубка Украины по футболу....