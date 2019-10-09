Рятувальники закликають сумчан дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті

Саме ця причина виникнення пожеж у приватних будинках є однією із найчастіших у осінньо-зимовий період. Адже для обігріву власних помешкань громадяни використовують електрообігрівачі або ж пічне опалення. Проте варто пам’ятати, що застосування несертифікованих або ж пошкоджених виробів, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення може стати причиною пожежі. Такі дії призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й, що найголовніше — до травмування та загибелі людей.
З огляду на це та в зв’язку із зниженням температурних показників в цілому по території області рятувальники посилюють агітаційну роботу в житловому секторі задля збереження життя громадян, здійснюючі подворові обходи будинків інструктують населення щодо правил безпечної поведінки, приділяючи основну увагу людям похилого віку та родинам з малолітніми дітьми.
Зважаючи на вкрай невтішну статистику, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре застерігає громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті:
- дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення;
- використовуйте для обігріву помешкань тільки сертифіковані електрообігрівачі;
- не паліть у ліжку;
- слідкуйте за станом та справністю електромережі;
- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
Шановні громадяни! Не залишайте дітей без нагляду, тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях. Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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