Рятувальники закликають сумчан дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті Основною причиною загорянь в житловому секторі є порушення правил пожежної безпеки в побуті, а саме неправильне влаштування нагрівальних печей та димарів. Результатом такої невтішної статистики є втрачені життя.

Саме ця причина виникнення пожеж у приватних будинках є однією із найчастіших у осінньо-зимовий період. Адже для обігріву власних помешкань громадяни використовують електрообігрівачі або ж пічне опалення. Проте варто пам’ятати, що застосування несертифікованих або ж пошкоджених виробів, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення може стати причиною пожежі. Такі дії призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й, що найголовніше — до травмування та загибелі людей.

З огляду на це та в зв’язку із зниженням температурних показників в цілому по території області рятувальники посилюють агітаційну роботу в житловому секторі задля збереження життя громадян, здійснюючі подворові обходи будинків інструктують населення щодо правил безпечної поведінки, приділяючи основну увагу людям похилого віку та родинам з малолітніми дітьми.

Зважаючи на вкрай невтішну статистику, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре застерігає громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті:

- дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення;

- використовуйте для обігріву помешкань тільки сертифіковані електрообігрівачі;

- не паліть у ліжку;

- слідкуйте за станом та справністю електромережі;

- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;

- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

Шановні громадяни! Не залишайте дітей без нагляду, тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях. Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області