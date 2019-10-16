Кому выключат воду завтра в Сумах

В связи с проведением аварийно-ремонтых работ по замене фасонных частей на линии диаметром 100 мм по ул. Прокофьева, 29 31 октября, в 9:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- №№ 22, 24, 24б, 25, 25/1, 25/2, 25а, 26, 27, 27/1, 28, 29, 29/1, 30, 31, 31/1, 32, 33, 36, 38, 38/3, 44/2, 46, 48, 48/1, 48а, 50 по ул. Прокофьева;
- №№ 1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 9а, 11, 13, 15 по ул. Репина;
- №№ 9, 14 по площади Пришибской.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 30 октября....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 29 октября....
КП «Горводоканал» сообщает об остановке Лучанского водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 28 октября....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 24 октября....