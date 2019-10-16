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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41247

Кому выключат воду завтра в Сумах

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене фасонных частей завтра, 31 октября, будет прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Прокофьева, Репина и площади Пришибской.

В связи с проведением аварийно-ремонтых работ по замене фасонных частей на линии диаметром 100 мм по ул. Прокофьева, 29 31 октября, в 9:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

- №№ 22, 24, 24б, 25, 25/1, 25/2, 25а, 26, 27, 27/1, 28, 29, 29/1, 30, 31, 31/1, 32, 33, 36, 38, 38/3, 44/2, 46, 48, 48/1, 48а, 50 по ул. Прокофьева;

- №№ 1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 9а, 11, 13, 15 по ул. Репина;

- №№ 9, 14 по площади Пришибской.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды

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