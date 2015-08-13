Сумская областная детская больница получила современный реанимобиль от Фонда Рината Ахметова Генеральный директор КНП Сумского облсовета «Областная детская клиническая больница» Игорь Змысля говорит, что это - неоценимый подарок новорожденным детям и врачам-неонатологам Сумщины.

Реанимобиль марки «Citroen Jumper» стоит 3,5 млн грн. Он оборудован аппаратом искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных, монитором жизненно важных функций, пульсоксиметром с датчиками, транспортным кувезом, отсосом, нагревателем инфузионных растворов, шприцевым насосом, дыхательным мешком многоразового использования, сумкой-термоконтейнером и другим медицинским оборудованием.

По словам Игоря Змысли, торжественное вручение ключей и документов на реанимобили, закупленные Фондом Рината Ахметова для областных детских лечебных учреждений, состоялось в Киеве еще в начале октября.

«За год выездной реанимационной бригадой для новорожденных детей обслуживается около 300 больных младенцев с лечебно-профилактических учреждений области и города Сумы, - говорит Игорь Федорович. - Поэтому оснащение выездной неонатологической бригады неотложной помощи и интенсивной терапии реанимобилем класса «С» для нас является очень весомым. Транспортировка новорожденного должна проводиться в специальном транспортном модуле, который обеспечивает термонейтральную среду на все время транспортировки, проведение искусственной вентиляции легких с наличием необходимого количества медицинских газов, инфузионную терапию, мониторинг и т.д.».

Современный реанимобиль уже прибыл в областную детскую больницу. Сейчас проходит процедура документального оформления, и уже в ближайшее время больные новорожденные дети Сумской области транспортироваться в надлежащих условиях с получением всей необходимой помощи, пишет сайт облсовета.