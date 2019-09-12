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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58435

На Сумщине браконьеры застрелили кабанов

Во время незаконной охоты на территории лесничества Ахтырского района были убиты животные.

В Ахтырский отдел полиции обратился старший егерь Хухрянского лесничества с сообщением о том, что во время осмотра территории лесного массива обнаружил убитого кабана.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Информация подтвердилась. Кроме туши, полицейские обнаружили следы крови, которые указывали, что погибло не одно животное. Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к варварской браконьерской охоте.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты немалого штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

Работники полиции обращаются к лицам, которые владеют какой-либо информацией, которая поможет вставить лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщить об этом в Ахтырский отдел полиции по телефонам +380 (50) 327 97 30 и (05446) 23344, 102. Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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