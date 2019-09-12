На Сумщине браконьеры застрелили кабанов

В Ахтырский отдел полиции обратился старший егерь Хухрянского лесничества с сообщением о том, что во время осмотра территории лесного массива обнаружил убитого кабана.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Информация подтвердилась. Кроме туши, полицейские обнаружили следы крови, которые указывали, что погибло не одно животное. Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к варварской браконьерской охоте.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты немалого штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.
Работники полиции обращаются к лицам, которые владеют какой-либо информацией, которая поможет вставить лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщить об этом в Ахтырский отдел полиции по телефонам +380 (50) 327 97 30 и (05446) 23344, 102. Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сегодня, 14 октября, в районе села Дичь, что на Бурынщине, государственными инспекторами по охране окружающей среды задержаны двое граждан, которые...
5 октября во время осуществления проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на территории г. Бурынь работниками Государственной экологической инспекции в Сумской...
При осуществлении мероприятий государственного контроля, направленных на охрану биоресурсов, на р. Сула в с. Коровинцы Недригайловского района государственными инспекторами по...
С 18 по 25 сентября госинспекторы Сумского рыбоохранного патруля задокументировали 14 нарушений законодательства в сфере охраны водных биоресурсов....
На Сумщине полицейские открыли уголовное производство по факту незаконной охоты....