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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56150

Под Сумами за непривлечение к ответственности пьяный водитель предложил патрульным взятку

29 октября, около 5 часов утра, во время патрулирования дороги национального значения Н-07 «Сумы - Юнаковка», экипаж патрульных полицейских остановил транспортное средство ЗАЗ, водитель которого двигался с нарушением ПДД.

Во время общения инспекторы обнаружили у водителя характерные признаки алкогольного опьянения. Мужчина сначала отрицал, что употреблял алкоголь, но потом признался - действительно пил спиртные напитки. Инспекторы предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что тот согласился. Когда полицейские начали заполнять необходимые материалы и искали двух свидетелей, водитель пытался решить вопрос о непривлечении его к ответственности и предложил стражам порядка средства в сумме 1000 гривен. Несмотря на все предупреждения об уголовной ответственности, он не угомонился и настаивал на своем.

Для фиксации данных событий патрульные вызвали на место остановки следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции.

В то же время, освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у мужчины 1,47 промилле алкоголя, что более чем 7 раз превышает допустимую норму.

Поэтому патрульные составили на него административный протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, а следователи открыли уголовное производство по ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Право Взятка Пьяный за рулем

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