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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:54148

«Альянс» в Сумах вышел в восьмерку лучших кубка Украины

Сегодня, 30 октября, в Сумах прошла игра 1/8 финала кубка Украины по футболу.

Липоводолинский «Альянс» принимал перволиговый «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Игра сложилась в пользу хозяев, который открыл счет уже на 10-ой минуте, - отличился Сергей Загинайлов. На 22-ой минуте счет сравнял Юрий Кравчук. На 35-ой Загинайлов снова вывел наших вперед. В начале второго тайма счет стал крупным благодаря голам Максима Гаврася (52-ая минута) и снова Сергея Загинайлова (54). Спустя 5 минут гости снова сократили отставание, - Алексей Збунь, но на 71-ой пятый раз забил Александр Дугиенко. Счет мог быть и крупнее, но забили еще раз гости – на 90+3-й минуте забил Виктор Лиховидько. Но для для победы хватило и этого.

В итоге 5:3 – дебютант второй лиги и кубка Украины сходу вышел в ¼ финала.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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