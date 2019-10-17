В Сумах стартует футзальный сезон В воскресенье, 3 ноября, начинается шестой по счету Кубок памяти Сергея Павловича Кизеева.

В турнире от Федерации футзала города примут участие 16 команд. В воскресенье будут сыграны матчи 1/8 финала. Формат матчей - 2 тайма по 20 минут (последняя «чистая»), 5-й фол наказывается десятиметровыми ударом. Матчи пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко. Результаты жеребьевки: 9:00 «Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Ураган» (пара №1) 9:50 «Интер-Сумы» - «СФ ХНУВД» (пара №4) 10:40 «Sumy Psel» - «Сумыхимпром» (пара №3) 11:30 «Слобожанщина-Агро» - «Колос» (Севериновка) (пара №6) 12:20 «Ника» - «Forza» (пара №2) 13:10 «Локомотив» (Ворожба) - Натон (Постольное) (пара №5) 14:00 «Легион» (Кровное) - «Звезда» (пара №7) 14:50 «Likarske Junior» - «Феникс» (пара №8) Матчи 1/4 финала будут сыграны в субботу, 9 ноября, полуфиналы и финал воскресенье, 10 ноября.