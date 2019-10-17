Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:33152

В Сумах стартует футзальный сезон

В воскресенье, 3 ноября, начинается шестой по счету Кубок памяти Сергея Павловича Кизеева.

В турнире от Федерации футзала города примут участие 16 команд.

В воскресенье будут сыграны матчи 1/8 финала. Формат матчей - 2 тайма по 20 минут (последняя «чистая»), 5-й фол наказывается десятиметровыми ударом. Матчи пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.

Результаты жеребьевки:

9:00 «Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Ураган» (пара №1)

9:50 «Интер-Сумы» - «СФ ХНУВД» (пара №4)

10:40 «Sumy Psel» - «Сумыхимпром» (пара №3)

11:30 «Слобожанщина-Агро» - «Колос» (Севериновка) (пара №6)

12:20 «Ника» - «Forza» (пара №2)

13:10 «Локомотив» (Ворожба) - Натон (Постольное) (пара №5)

14:00 «Легион» (Кровное) - «Звезда» (пара №7)

14:50 «Likarske Junior» - «Феникс» (пара №8)

Матчи 1/4 финала будут сыграны в субботу, 9 ноября, полуфиналы и финал воскресенье, 10 ноября.

Спорт Кубок Кизеева Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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