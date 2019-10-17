В Сумах стартует футзальный сезон

В турнире от Федерации футзала города примут участие 16 команд.
В воскресенье будут сыграны матчи 1/8 финала. Формат матчей - 2 тайма по 20 минут (последняя «чистая»), 5-й фол наказывается десятиметровыми ударом. Матчи пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.
Результаты жеребьевки:
9:00 «Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Ураган» (пара №1)
9:50 «Интер-Сумы» - «СФ ХНУВД» (пара №4)
10:40 «Sumy Psel» - «Сумыхимпром» (пара №3)
11:30 «Слобожанщина-Агро» - «Колос» (Севериновка) (пара №6)
12:20 «Ника» - «Forza» (пара №2)
13:10 «Локомотив» (Ворожба) - Натон (Постольное) (пара №5)
14:00 «Легион» (Кровное) - «Звезда» (пара №7)
14:50 «Likarske Junior» - «Феникс» (пара №8)
Матчи 1/4 финала будут сыграны в субботу, 9 ноября, полуфиналы и финал воскресенье, 10 ноября.
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