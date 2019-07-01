Сумские «охотники на лис» покорили Китай

В восьми соревновательных стартах сумчане получили 29 медалей: Анастасия Ковтун - 2 золотые, 3 серебряные; Елизавета Мирошниченко - 1 золотая, 4 серебряные; София Дорд - 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронза; Кирилл Лагутин - 3 серебряные, 1 бронза; Егор Редька - 2 серебряные, 2 бронзы. Подготовил спортсменов тренер Максим Редька, который сам завоевал 5 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую медали.
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