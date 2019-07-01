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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:50290

Сумские «охотники на лис» покорили Китай

17-28 октября в Гуанчжоу (Китай) проходили международные соревнования «Genesis Cup international ARDF Championship» по спортивной радиопеленгации.

В восьми соревновательных стартах сумчане получили 29 медалей: Анастасия Ковтун - 2 золотые, 3 серебряные; Елизавета Мирошниченко - 1 золотая, 4 серебряные; София Дорд - 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронза; Кирилл Лагутин - 3 серебряные, 1 бронза; Егор Редька - 2 серебряные, 2 бронзы. Подготовил спортсменов тренер Максим Редька, который сам завоевал 5 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую медали.

Спорт Радиопеленгация

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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