В Сумах ФЛП через 16 дней после регистрации получил полуторамиллионный контракт на ремонт тротуара Департамент инфраструктуры Сумского городского совета заключил договор о капитальном ремонте тротуара по улице Металлургов (от Ремесленной до Степаненковской) с ФЛП Крухмаль.

Ожидаемая стоимость, как и предложение подрядчика, составляет 1,379 млн гривен. Контракт подписали 25 июля 2019 года. ФЛП зарегистрировано на полмесяца раньше - 9 июля, пишет Громадський моніторинг.

Физическое лицо - предприниматель Елена Григорьевна Крухмаль, согласно заключенному договору, должна была выполнить капитальный ремонт тротуара до 30 сентября.

На данный момент работы завершены, однако новое асфальтовое покрытие уложили только на часть старого тротуара. Остальная часть, с выбоинами и разрушенным бордюром, разделяет пешеходную и проезжую зону. Возможно, таким образом решили расширить дорогу, но когда будет ремонт этой части, неизвестно.

Соотвествует ли такой капремонт требованиям заказчика (департамента инфраструктуры) выяснить трудно, ведь договор не содержит технического задания.

По материалам аналитической системы youcontrol, на момент подписания контракта ФЛП Крухмаль, исполнилось только 16 дней. Контракт с департаментом инфраструктуры Сумского горсовета почти на полтора миллиона гривен стал первым для 33-летней предпринимательницы.

Впрочем, 23 октября, за полчаса, департамент заключил с ФЛП Крухмаль еще три договора на общую сумму три с половиной миллиона гривен.

Все закупки были проведены без конкуренции, то есть путем заключения прямого договора. Поэтому можно сделать вывод: качество отремонтированного тротуара по улице Металлургов устраивает заказчика.

В контактах подрядчика указана адрес hhh@ukr.net.

По данным сайта clarity-project, такой же e-mail для связи указали еще полсотни предприятий, с которыми заключил договор департамент инфраструктуры. Письма в hhh@ukr.net получают, в том числе коммунальные предприятия Сумского городского совета «Паркинг», «Дорремстрой», киевская фирма «Роад Констракшн» и несколько сумских ЖЭКов. Общая сумма средств, освоенных подрядчиками, которые настолько близки, что имеют один на всех ящик электронной почты – 145 млн гривен.