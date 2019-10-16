В Сумах троллейбус стал причиной ДТП Сегодня, 31 октября, около 9.00 на ул. Набережная р. Стрелки произошло ДТП.

От троллейбуса отлетел «башмак» и повредил лобовое стекло микроавтобуса, который ехал следом. Из-за ДТП затруднено движение троллейбусов в направлении центра города. В связи с этим временно могут наблюдаться отклонения от графиков движения троллейбусов №7, №10 А, №15, №15 А.

На месте работает полиция и представители отдела безопасности движения КП «Электроавтотранс», сообщает пресс-служба предприятия.