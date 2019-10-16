В Сумах троллейбус стал причиной ДТП

От троллейбуса отлетел «башмак» и повредил лобовое стекло микроавтобуса, который ехал следом. Из-за ДТП затруднено движение троллейбусов в направлении центра города. В связи с этим временно могут наблюдаться отклонения от графиков движения троллейбусов №7, №10 А, №15, №15 А.
На месте работает полиция и представители отдела безопасности движения КП «Электроавтотранс», сообщает пресс-служба предприятия.
30 октября на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск, вблизи Кролевца, потерянный плуг едва не стал причиной трагедии....
В результате столкновения легковушки и грузовика в Кролевце пострадали два человека....
Сегодня, 30 октября, около 8 утра произошло ДТП на ул. Ковпака....
28 октября, около 11:30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры....
25 октября в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в городе Ромны по улице Сумской...