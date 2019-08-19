Сумщина на 4-ом месте в Украине по урожайности подсолнечника

По этому показателю Сумщина находится на 4-ом месте в Украине.
По оперативным данным районных государственных администраций во всех категориях хозяйств завершен сбор подсолнечника. Собрано 721 тыс. т семян с площади 230 тыс. га.
В прошлом году в области было собрано семян подсолнечника 621 тыс. т с площади 213,4 тыс. Га, со средней урожайностью 29,1 ц/га.
По состоянию на 28 октября аграриями Сумщины намолочено 3 230,7 тыс. тонн зерна с площади 529,6 тыс. га (78% к...
По информации Департамента агропромышленного развития, по состоянию на 4 октября аграриями Сумщины намолочено 2141 тыс. тонн зерна с площади 389,4...
Сельскохозяйственные предприятия большинстве районов области приступили к севу озимых зерновых культур....
По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, на 4 сентября по всем категориям хозяйств собрано 273 тыс. га, или 40% посеянных...
По всем категориям хозяйств области намолочено 1192 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 45,5 ц/га....