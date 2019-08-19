Сумщина на 4-ом месте в Украине по урожайности подсолнечника Средняя урожайность подсолнечника в Сумской достигла 31,3 ц/га.

По этому показателю Сумщина находится на 4-ом месте в Украине.

По оперативным данным районных государственных администраций во всех категориях хозяйств завершен сбор подсолнечника. Собрано 721 тыс. т семян с площади 230 тыс. га.

В прошлом году в области было собрано семян подсолнечника 621 тыс. т с площади 213,4 тыс. Га, со средней урожайностью 29,1 ц/га.