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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31197

Сумщина на 4-ом месте в Украине по урожайности подсолнечника

Средняя урожайность подсолнечника в Сумской достигла 31,3 ц/га.

По этому показателю Сумщина находится на 4-ом месте в Украине.

По оперативным данным районных государственных администраций во всех категориях хозяйств завершен сбор подсолнечника. Собрано 721 тыс. т семян с площади 230 тыс. га.

В прошлом году в области было собрано семян подсолнечника 621 тыс. т с площади 213,4 тыс. Га, со средней урожайностью 29,1 ц/га.

Экономика Подсолнечник Сельское хозяйство Семечки Урожайность

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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