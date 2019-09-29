С завтрашнего дня в Сумах на трех маршрутах увеличится число троллейбусов С 1 ноября КП «Электроавтотранс» увеличивает количество троллейбусов на трех маршрутах.

Коммунальное предприятие добавляет по троллейбусу на маршрутах № 3, № 4, № 13.

Благодаря этому интервал ожидания общественного транспорта в направлении «Аэропорт - Железнодорожный вокзал» уменьшится почти вдвое, а по направлению «Химгородок - Центролит» троллейбусы будут курсировать в течение дня, а не как раньше только в часы пик.

С обновленными графиками можно ознакомиться на официальном сайте КП «Электроавтотранс». До конца недели они появятся на остановках.