Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38289

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание авто, предотвратив взрыв газового баллона (видео)

31 октября, в 03:34 к спасателям поступило сообщение, что горит Сhery «Аmulet» по ул. Высокая, с. Сахны, Конотопского района.

По вызову выезжало отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, когда водитель заводил транспортное средство, из-под капота начал выходить дым и пламя. Мужчина пытался самостоятельно укротить возгорание, используя огнетушитель. Поняв, что это ему не под силу, он обратились за помощью на линию экстренного вызова «101». Преодолев расстояние в 10 км, из районного центра прибыли спасатели. В этот момент огонь полностью охватил автомобиль. Использовав на тушение около 2 т воды, в 3:52 пожар был локализован и не допущено взрыва газового баллона, в 4:22 ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 4 человека личного состава и одна единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообшает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
На Сумщине потерянный на дороге плуг едва не стал причиной трагедии
Сегодня 12:52
С завтрашнего дня в Сумах на трех маршрутах увеличится число троллейбусов
Сегодня 12:10
Сумщина на 4-ом месте в Украине по урожайности подсолнечника
Сегодня 11:31
В Сумах митингуют перевозчики
Сегодня 11:06
Суми долучаються до всеукраїнської акції «Рік без Каті»
Сегодня 10:51
На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание авто, предотвратив взрыв газового баллона (видео)
Сегодня 10:38
Сумские футзалисты примут одного из лидеров
Сегодня 10:16
Сумчан запрошують на добрий кіноперегляд
Сегодня 09:44
В Сумах троллейбус стал причиной ДТП
Сегодня 09:24
В Сумах ФЛП через 16 дней после регистрации получил полуторамиллионный контракт на ремонт тротуара
Сегодня 09:15
Сумские «охотники на лис» покорили Китай
Сегодня 08:50
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.