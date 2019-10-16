На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание авто, предотвратив взрыв газового баллона (видео) 31 октября, в 03:34 к спасателям поступило сообщение, что горит Сhery «Аmulet» по ул. Высокая, с. Сахны, Конотопского района.

По вызову выезжало отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, когда водитель заводил транспортное средство, из-под капота начал выходить дым и пламя. Мужчина пытался самостоятельно укротить возгорание, используя огнетушитель. Поняв, что это ему не под силу, он обратились за помощью на линию экстренного вызова «101». Преодолев расстояние в 10 км, из районного центра прибыли спасатели. В этот момент огонь полностью охватил автомобиль. Использовав на тушение около 2 т воды, в 3:52 пожар был локализован и не допущено взрыва газового баллона, в 4:22 ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 4 человека личного состава и одна единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообшает управление ГСЧС Украины в Сумской области.