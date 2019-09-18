В Сумах митингуют перевозчики

По их словам, им должны за 2018-2019 годы 16 млн грн. На 2020 год в областной бюджет закладывают лишь 7,5 млн грн, поэтому они требуют увеличить эту сумму, пишет sumy.today.
Инициативная группа пошла к вр.и.о. главы ОГА Ирине Купрейчик.
Под стенами ОГА осталось пару десятков человек с плакатами и десяток автобусов.
25 октября на пл. Независимости у здания Сумской облгосадминистрации устроили акцию «Ні капітуляції. Час діяти!»....
Сумчане устроили акцию после убийства кошек несовершеннолетними ученицами....
Сегодня, 17 октября, в 12.00 состоится митинг возле Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна (ул. Ахтырская, 28)....
Сумской горсовет задолжал «Укрзалізниці» за перевозку льготников в пригородных поездах 4,9 млн грн....
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