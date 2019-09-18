В Сумах митингуют перевозчики Междугородные перевозчики требуют от областной власти выплатить задолженность за льготные перевозки.

По их словам, им должны за 2018-2019 годы 16 млн грн. На 2020 год в областной бюджет закладывают лишь 7,5 млн грн, поэтому они требуют увеличить эту сумму, пишет sumy.today.

Инициативная группа пошла к вр.и.о. главы ОГА Ирине Купрейчик.

Под стенами ОГА осталось пару десятков человек с плакатами и десяток автобусов.