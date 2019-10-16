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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели тушили 30 соток сухостоя

30 октября в 9:46 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Олега Костюка в г. Ромны.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым на открытой местности. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено сухую траву на площади до 0,3 га. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарную автоцистерну пришлось дозаправлять от естественного водоема, который находился на расстоянии 80 м от очага горения. В 10:17 возгорание локализовали, а в 11:26 - потратив на тушение до 9 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава.

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