В Сумах дали 10 лет за убийство матери К 9 годам и 11 месяцам лишения свободы осужден мужчина, забивший до смерти свою мать.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении мужчины, который лишил жизни собственную мать. Речь идет о трагедии, произошедшей в г. Сумы 10 марта 2019 года. Тогда в больницу была доставлена 64-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами конечностей и туловища.

По характеру полученных телесных повреждений медики определили, что женщину кто-то избил, и сообщили об этом в полицию. Несмотря на все старания врачей спасти ей жизнь, пациентка все же умерла на девятый день после госпитализации.

По результатам собранных доказательств установлено, что к избиению женщины причастен ее 44-летний сын. Мужчина подтвердил, что между ним и матерью действительно произошел конфликт, в ходе которого он не сдержался и применил к ней физическую силу. Причем так, что полицейский эксперт при осмотре квартиры, где произошло избиение, обнаружил и изъял три выбитых зуба и зафиксировал многочисленные следы крови на предметах и полу.

По приговору Ковпаковского райсуда г. Сумы обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и осужден почти к максимальной мере наказания, а именно - 9 лет и 11 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.