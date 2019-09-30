На Сумщине грибник нашел две гранаты В течение 30 октября на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 120 и 122 мм и четыре 82-мм минометные мины.

Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны проявляли на территории Недрыгайловского и Ахтырского районов.

В тот же день о 9:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Великий Выстороп Лебединского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это 85-мм. минометная мина. Ее обнаружили на территории частного домовладения на расстоянии до 1,5 км от жилых домов.

В 11:23 поступил вызов, что в с. Зацарное Сумского района в лесу на расстоянии до 1 км найдены две ручные гранаты РПГ-41. Опасные находки обнаружил местный житель во время сбора грибов.

В этот же день еще один случай произошел в Конотопском районе, где в с. Таранское на расстоянии 2 км от жилых домов местный житель обнаружил две 82-мм. минометные мины.

На местах нахождения взрывоопасных предметов выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (город Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.