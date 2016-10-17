Сумчанок приглашают обследоваться на современном маммографе КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в Международный день радиологии, 8 ноября, пройти профилактическое обследование молочных желез на современном маммографе.

Обследоваться можно в отделении лучевой диагностики бесплатно и без предварительной записи.

Желающих пройти диагностику ожидают 8 ноября с 8:00 до 14:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (отделение лучевой диагностики, 3-й этаж, кабинет маммографии).

Специалисты отмечают, что рак молочной железы занимает первое место в рейтинге злокачественных опухолей среди женщин. В Украине ежегодно фиксируют более 16 тыс. случаев этой болезни. По статистике: 24,5% - женщины репродуктивного возраста, у которых обнаружили рак молочной железы; 20% - женщины репродуктивного возраста, умерших от этой болезни (более 7800 человек).

Лучшим средством профилактики заболевания медики называют маммографическое обследование. Оно позволит своевременно выявить и устранить проблему. Женщинам в возрасте от сорока лет его следует проводить один раз в два года; женщинам репродуктивного возраста - с седьмого по двенадцатый день менструального цикла.