Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23262

Сумчанок приглашают обследоваться на современном маммографе

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в Международный день радиологии, 8 ноября, пройти профилактическое обследование молочных желез на современном маммографе.

Обследоваться можно в отделении лучевой диагностики бесплатно и без предварительной записи.

Желающих пройти диагностику ожидают 8 ноября с 8:00 до 14:00 по адресу: ул. 20 лет Победы, 13 (отделение лучевой диагностики, 3-й этаж, кабинет маммографии).

Специалисты отмечают, что рак молочной железы занимает первое место в рейтинге злокачественных опухолей среди женщин. В Украине ежегодно фиксируют более 16 тыс. случаев этой болезни. По статистике: 24,5% - женщины репродуктивного возраста, у которых обнаружили рак молочной железы; 20% - женщины репродуктивного возраста, умерших от этой болезни (более 7800 человек).

Лучшим средством профилактики заболевания медики называют маммографическое обследование. Оно позволит своевременно выявить и устранить проблему. Женщинам в возрасте от сорока лет его следует проводить один раз в два года; женщинам репродуктивного возраста - с седьмого по двенадцатый день менструального цикла.

Общество Маммограф Рак молочной железы

По тематике

Сумской онкологический диспансер получил современный маммограф
17.01.2019 11:55

Сумской онкологический диспансер получил современный маммограф

Областной онкодиспансер стал победителем конкурса от Благотворительного Фонда «Здоровье женщины и планирование семьи» среди 19 государственных медицинских учреждений областного уровня...

24.10.2017 17:59

В Сумах прошла акция «Позаботься о себе»

В рамках празднования международного дня борьбы с раком молочной железы 20 октября в Сумах была проведена акция «Диагностика рака молочной...

19.10.2017 11:55

В Сумах женщин ждут на профилактику рака груди

В пятницу, 20 октября, в Сумах состоится акция, направленная на профилактику рака молочной железы под лозунгом «Позаботься о себе»....

В Сумах приобрели первый цифровой маммограф
12.09.2017 13:17

В Сумах приобрели первый цифровой маммограф

В городской клинической больницы №1 заработал приобретенный за средства городского бюджета итальянский цифровой маммограф....

17.10.2016 17:30

Сумчанкам рекомендуют отметить День борьбы с раком молочной железы походом к врачу

В Сумах 20 октября к Международному дню борьбы с раком молочной железы пройдет акция «Позаботься о себе»....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
В Сумах девушку, стрелявшую в предпринимателя и его дочь, могут посадить в психушку
Сегодня 15:09
Во время драки сумчанин получил ножевое ранение в шею (видео)
Сегодня 15:00
Через месяц после взрыва на заводе в Сумах врачи рассказали о состоянии двух самых тяжелых пациентов
Сегодня 14:47
Сумчанок приглашают обследоваться на современном маммографе
Сегодня 14:23
На Сумщине грибник нашел две гранаты
Сегодня 14:21
В Сумах дали 10 лет за убийство матери
Сегодня 14:04
На Сумщине спасатели тушили 30 соток сухостоя
Сегодня 13:30
На Сумщине потерянный на дороге плуг едва не стал причиной трагедии
Сегодня 12:52
С завтрашнего дня в Сумах на трех маршрутах увеличится число троллейбусов
Сегодня 12:10
Сумщина на 4-ом месте в Украине по урожайности подсолнечника
Сегодня 11:31
В Сумах митингуют перевозчики
Сегодня 11:06
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

 
«Сучасні хіти»
Кино Филармония
16.00
«Термінатор: Фатум (16+)» Тім Міллер (США, 2019)
«Термінатор: Фатум (16+)» Тім Міллер (США, 2019)
Кино Космос
18:10 — 60рн. 20:30 — 60рн.
«Сирота Бруклін (16+)» Едвард Нортон (США, 2019)
«Сирота Бруклін (16+)» Едвард Нортон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:30 19:20 22:40
«Дитя погоди (12+)» Макото Сінкай (Японія, 2019)
«Дитя погоди (12+)» Макото Сінкай (Японія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 17:45
«Кошмарний директор або школа №5 (12+)» Міла Погребіська (Україна, 2019)
«Кошмарний директор або школа №5 (12+)» Міла Погребіська (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 15:30
«Дух відьми (16+)» Джордан Баркер (Канада, 2019)
«Дух відьми (16+)» Джордан Баркер (Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 22:30
«Гра з вогнем (16+)» Майк Ґан (США, 2019)
«Гра з вогнем (16+)» Майк Ґан (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.