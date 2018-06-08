Участники боевых действий получили в собственность на Cумщини более 15,5 тыс. га земли С начала реализации инициативы о предоставлении земельных участков участникам боевых действий до сих пор, Главное управление Госгеокадастра в Сумской области утвердило 8226 проектов землеустройства и передало в собственность участникам боевых действий участка общей площадью 15,57 тыс. гектаров.

Для ведения садоводства военным предоставлено 326 земельных участков общей площадью 33,74 га, для ведения личного сельского хозяйства - 7900 участков общей площадью 15,53 тыс. гектаров. Больше всего участков участники боевых действий получили на территории Раменского (1429), Белопольского (1224) и Конотопского (873) районов Сумской области. За этот период землеустроители Сумщины предоставили военнослужащим 11088 разрешений на разработку документации по землеустройству на общую площадь 19,87 тыс. гектаров. Больше всего таких документов выдано по Роменскому (2152 приказа), Сумскому (1599), и Белопольскому (1560) районам Сумской области.