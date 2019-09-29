Через месяц после взрыва на заводе в Сумах врачи рассказали о состоянии двух самых тяжелых пациентов Женщину выводят на финишную прямую в лечении, мужчине готовятся делать следующие операции.

Об этом рассказал врач-комбустиолог Харьковского ожогового центра Валерий Ким, пишет UA:СУМИ.

Речь идет о двух из 10 травмированных взрывом на «Гуала Кложерс» людей. 30 октября исполнился месяц, как их доставили из областной больницы в Харьков. Вчера там женщину прооперировали второй раз.

Заместитель директора Харьковского ожогового центра Валерий Ким рассказал: «Будем надеяться, что после вчерашней операции она снова начнет активизироваться, и основное лечение с ней будет завершено. У мужчины состояние еще пока остается тяжелым, потому что травма больше и глубины больше, думаю, там будет не одна операция - это соответствует тяжести его травмы, масштабу и глубине повреждения. Идет второй месяц и все происходит, как и должно быть».

Взрыв в цехе металлизации пробкового завода «Гуала Кложерс» произошел в Сумах 28 сентября. На тот момент в помещении было 19 человек. 10 получили травмы. В полиции по факту пожара открыли уголовное производство. Статья - «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшее тяжкие последствия».