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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00175

Во время драки сумчанин получил ножевое ранение в шею (видео)

В Сумах работники полиции охраны прекратили драку и оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь.

Около девяти вечера группа реагирования полиции охраны во время патрулирования заметила группу из нескольких человек. Приблизившись, правоохранители поняли, что там происходит драка. Быстро оценив ситуацию, полицейские вмешались в конфликт и разняли граждан. Во время выяснения причин и обстоятельств конфликта оказалось, что один из мужчин ранен. Первыми на его окровавленную одежду обратили внимание полицейские, они же и предоставили ему доврачебную помощь и вызвали «скорую». Раненого передали для дальнейшей госпитализации медикам, а в причинах и обстоятельствах конфликта пока разбираются работники Сумского отдела полиции, сообщает Управление полиции охраны в Сумской области.

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«Термінатор: Фатум (16+)» Тім Міллер (США, 2019)
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18:10 — 60рн. 20:30 — 60рн.
«Сирота Бруклін (16+)» Едвард Нортон (США, 2019)
«Сирота Бруклін (16+)» Едвард Нортон (США, 2019)
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«Дитя погоди (12+)» Макото Сінкай (Японія, 2019)
«Дитя погоди (12+)» Макото Сінкай (Японія, 2019)
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CINETECH+, 2D 13:15 17:45
«Кошмарний директор або школа №5 (12+)» Міла Погребіська (Україна, 2019)
«Кошмарний директор або школа №5 (12+)» Міла Погребіська (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 15:30
«Дух відьми (16+)» Джордан Баркер (Канада, 2019)
«Дух відьми (16+)» Джордан Баркер (Канада, 2019)
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CINETECH+, 2D 14:30 22:30
«Гра з вогнем (16+)» Майк Ґан (США, 2019)
«Гра з вогнем (16+)» Майк Ґан (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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