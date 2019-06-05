Во время драки сумчанин получил ножевое ранение в шею (видео) В Сумах работники полиции охраны прекратили драку и оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь.

Около девяти вечера группа реагирования полиции охраны во время патрулирования заметила группу из нескольких человек. Приблизившись, правоохранители поняли, что там происходит драка. Быстро оценив ситуацию, полицейские вмешались в конфликт и разняли граждан. Во время выяснения причин и обстоятельств конфликта оказалось, что один из мужчин ранен. Первыми на его окровавленную одежду обратили внимание полицейские, они же и предоставили ему доврачебную помощь и вызвали «скорую». Раненого передали для дальнейшей госпитализации медикам, а в причинах и обстоятельствах конфликта пока разбираются работники Сумского отдела полиции, сообщает Управление полиции охраны в Сумской области.