Во время драки сумчанин получил ножевое ранение в шею (видео)

Около девяти вечера группа реагирования полиции охраны во время патрулирования заметила группу из нескольких человек. Приблизившись, правоохранители поняли, что там происходит драка. Быстро оценив ситуацию, полицейские вмешались в конфликт и разняли граждан. Во время выяснения причин и обстоятельств конфликта оказалось, что один из мужчин ранен. Первыми на его окровавленную одежду обратили внимание полицейские, они же и предоставили ему доврачебную помощь и вызвали «скорую». Раненого передали для дальнейшей госпитализации медикам, а в причинах и обстоятельствах конфликта пока разбираются работники Сумского отдела полиции, сообщает Управление полиции охраны в Сумской области.
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