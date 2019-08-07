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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09757

В Сумах девушку, стрелявшую в предпринимателя и его дочь, могут посадить в психушку

Суд будет рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи девушке, которую подозревают в совершении стрельбы по переулку Терезова в г. Сумы.

Рассмотрение данного ходатайства назначено на 9.40 1 ноября 2019 года.

Напоминаем: происшествие случилось 10 июля 2019 года. Девушку подозревают в совершении выстрелов, с целью убийства, в мужчину и его дочь. Пострадавшие получили ранения, однако своевременно среагировали, уклоняясь от выстрелов, тем самым спасли свою жизнь. Девушке сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на убийство двух лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает Заречный райсуд Сум.

Право Покушение на убийство

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«Сирота Бруклін (16+)» Едвард Нортон (США, 2019)
«Сирота Бруклін (16+)» Едвард Нортон (США, 2019)
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«Дитя погоди (12+)» Макото Сінкай (Японія, 2019)
«Дитя погоди (12+)» Макото Сінкай (Японія, 2019)
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«Кошмарний директор або школа №5 (12+)» Міла Погребіська (Україна, 2019)
«Кошмарний директор або школа №5 (12+)» Міла Погребіська (Україна, 2019)
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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