На Сумщине задержали ночного браконьера

Мужчина не имел разрешительных документов и охотился в темное время суток на диких парнокопытных животных. При себе браконьер имел охотничье ружье, заряженное картечью и пулей и оборудованную фонарем для подсветки потенциальной добычи.
На гражданина работниками инспекции был составлен протокол, предусмотренный ч.1 ст.85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также наложен штраф в размере 1020 грн. Кроме того, у браконьера было изъято охотничью оружие, которое передано в органы Нацполиции, сообщает пресс-служба ведомства.
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