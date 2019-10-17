На Сумщине задержали ночного браконьера 30 октября работниками отдела естественно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской области совместно с представителями Государственной службы охраны Национального природного парка «Деснянско-Старогутский» в пределах охотничьих угодий Серединобудщины задержали очередного нарушителя правил охоты.

Мужчина не имел разрешительных документов и охотился в темное время суток на диких парнокопытных животных. При себе браконьер имел охотничье ружье, заряженное картечью и пулей и оборудованную фонарем для подсветки потенциальной добычи.

На гражданина работниками инспекции был составлен протокол, предусмотренный ч.1 ст.85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также наложен штраф в размере 1020 грн. Кроме того, у браконьера было изъято охотничью оружие, которое передано в органы Нацполиции, сообщает пресс-служба ведомства.