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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21337

Апелляционный суд отменил постановление о привлечении сумчанина к ответственности за неуплату алиментов

Сумской апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника и отменил решение суда первой инстанции, которым жителя Сум было привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 183-1 КУоАП (Неуплата алиментов).

Местный суд признал мужчину виновным в том, что начиная с сентября прошлого года, тот не платил алименты на содержание ребенка. В результате у него возникла задолженность в сумме более 21 000 гривен. Суд первой инстанции наложил на лицо взыскание в виде выполнения общественно полезных работ на срок 120 часов и взыскал в пользу государства судебный сбор.

В суде апелляционной инстанции адвокат, прося об отмене решения местного суда, настаивала на закрытии производства, поскольку ее подзащитный не является отцом ребенка. В качестве подтверждения сторона защиты предоставила апелляционному суду решение Ковпаковского районного суда г. Сумы, которое уже вступило в законную силу, и которым были изъяты сведения об отцовстве лица из актовой записи о рождении ребенка, в пользу которого стянуты алименты.

Сумской апелляционный суд, учитывая, что в день рассмотрения дела лицо не является отцом малолетнего ребенка, отменил постановление суда первой инстанции как незаконное и немотивированное, а соответственно закрыл производство в связи с отсутствием в действиях лица состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 183-1 КУоАП (Неуплата алиментов), сообщает сайт суда.

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