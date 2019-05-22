Апелляционный суд отменил постановление о привлечении сумчанина к ответственности за неуплату алиментов

Местный суд признал мужчину виновным в том, что начиная с сентября прошлого года, тот не платил алименты на содержание ребенка. В результате у него возникла задолженность в сумме более 21 000 гривен. Суд первой инстанции наложил на лицо взыскание в виде выполнения общественно полезных работ на срок 120 часов и взыскал в пользу государства судебный сбор.
В суде апелляционной инстанции адвокат, прося об отмене решения местного суда, настаивала на закрытии производства, поскольку ее подзащитный не является отцом ребенка. В качестве подтверждения сторона защиты предоставила апелляционному суду решение Ковпаковского районного суда г. Сумы, которое уже вступило в законную силу, и которым были изъяты сведения об отцовстве лица из актовой записи о рождении ребенка, в пользу которого стянуты алименты.
Сумской апелляционный суд, учитывая, что в день рассмотрения дела лицо не является отцом малолетнего ребенка, отменил постановление суда первой инстанции как незаконное и немотивированное, а соответственно закрыл производство в связи с отсутствием в действиях лица состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 183-1 КУоАП (Неуплата алиментов), сообщает сайт суда.
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